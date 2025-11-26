В Подмосковье почти на 7% вырос спрос на ржаной хлеб

Ароматный пшеничный каравай, ржаной бородинский и сдобные булочки — все эти любимые изделия производятся на подмосковных хлебозаводах. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона произвели более 485 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 2,4% превысило показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Подмосковные производители занимают лидирующие позиции в России и Центральном федеральном округе, обеспечивая свыше 30% от общего объема производства хлебобулочных изделий в ЦФО и почти 11% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ЗАО «Щелковохлеб», ОАО «СЕРПУХОВХЛЕБ» и ООО «Хлебозавод Балашихи».

Производители выпускают не только классические «белый» и «черный» хлеб, но и различные изделия на бездрожжевом тесте, а также булочки с полезными злаками. В октябре 2025 года отмечен рост потребительского спроса: продажи хлеба и булочных изделий из пшеничной муки увеличились более чем на 4% (более 22 тыс. тонн), а хлеба ржаного и ржано-пшеничного — почти на 7% (свыше 573 тонн).

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают устойчивое развитие хлебопекарной отрасли региона. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, демонстрируя стабильный рост выпуска качественной продукции. Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий за 2024 год составил 627,8 тыс. тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.