В Подмосковье пересчитают исчезающих красноголовых нырков

Московская область присоединилась к проекту по изучению численности красноголового нырка, занесенного в Международный красный список как уязвимый вид, сообщает 360.ru .

Учет пройдет в конце июня — начале июля, когда утки обзаведутся выводками. Исследование проводят в рамках проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России» при поддержке гранта Президентского фонда природы.

В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья сообщили, что вид не включен в Красные книги России и региона, однако имеет статус уязвимого в Международном красном списке. Полученные данные помогут оценить тенденции и при необходимости пересмотреть охранный статус.

Главной причиной сокращения численности специалисты называют пересыхание и зарастание водоемов из‑за климатических изменений и антропогенного воздействия. Нырки гнездятся на залитых карьерах торфоразработок, прудах рыбхозов, пойменных озерах, рядом с колониями чаек и крачек.

Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик пояснил, что красноголовый нырок — нырковая утка и традиционно охотничий вид.

«В ряде регионов России, в том числе в средней полосе, в последние годы наметился спад численности этого вида, и это к нему привлекло внимание ученых», — сообщил он.

По словам эксперта, вид широко распространен от Западной Европы до Китая и Дальнего Востока, а в Сибири и на востоке страны даже расширяет ареал. Причины снижения численности в европейской части пока неясны, поэтому ученые намерены усилить мониторинг.

