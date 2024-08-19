В Подмосковье передали 10 автомобилей военнослужащим на Курском направлении

Перед отправкой автомобилей на фронт партийцы и представители фонда возложили цветы к Вечному огню у Мемориала Воинской славы. «Все для фронта, все для победы» — лозунг, шагнувший в нашу современную жизнь из периода Великой Отечественной, сегодня как никогда актуален.

«Трудно даже представить, насколько тяжело нашим бойцам, сдерживающим атаки врага в приграничных районах Курской области. У нас нет другого выбора, кроме как объединиться перед лицом опасности и делать все возможное для поддержки наших военнослужащих и приближения победы», — сказал секретарь Егорьевского отделения «Единой России», глава городского округа Дмитрий Викулов.

Доставят автомобили волонтеры «Молодой Гвардии». Они поведут машины с гуманитарным грузом — медикаментами, продуктами питания и другими предметами первой необходимости в Курскую область — в помощь нашим солдатам и мирным гражданам.

«Мы сегодня поедем на этих автомобилях в Курск, там мы уже сформировали склад гуманитарной помощи, налажена логистика по пунктам временного размещения. Эти машины нам понадобятся и для военных на этом направлении, и для снабжения пунктов временного размещения — сейчас их около 70-ти», — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

Директора фонда «Наша Правда» Александра Бровченко поблагодарил единороссов и жителей округа за собранную гуманитарную помощь.

«Приходить на помощь соотечественникам в трудную минуту — долг каждого из нас. Из Егорьевска отправлено уже несколько гуманитарных грузов, в том числе большая партия медикаментов. Жители Курской области благодарят вас за это», — отметил Бровченко

С начала специальной военной операции «Единая Россия» оказывает помощь фронту. Партией заключено соглашение о сотрудничестве с фондом «Наша Правда» для поддержки военнослужащих и граждан на территории СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.