В Подмосковье отметят день мигрирующих птиц 9 мая

Всемирный день мигрирующих птиц отметят 9 мая в Подмосковье. Праздник, учрежденный в 1993 году по инициативе орнитологов, призван привлечь внимание к проблемам перелетных видов и их охране, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день мигрирующих птиц отмечают дважды в год — в мае и октябре, в периоды пикового прилета и отлета. По данным специалистов, каждый десятый вид перелетных птиц в мире находится под угрозой исчезновения.

В Московской области ведется системная работа по сохранению редких видов. С конца 1990-х годов в регионе не исчез ни один вид фауны. Восстановлена популяция белого аиста, сохраняется стабильная численность серого журавля и других перелетных птиц.

Девиз 2026 года — «Каждая птица на счету — ваши наблюдения имеют значение». Он подчеркивает важность участия жителей в сборе данных о популяциях и местах обитания птиц. В Подмосковье реализуют программы «Большой год», «Весна: день за днем», «Птица года» — в 2026 году этот статус получила чомга. Также ежегодно проводят учет зимующих птиц, соловьев и воробьев. Министерство экологии региона продолжает мониторинг и ведение Красной книги области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.