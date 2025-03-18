В Подмосковье отметили первую годовщину программы «Орлята-Дошколята»

С момента запуска программы «Орлята-Дошколята» в Подмосковье исполнился один год. При поддержке министерства образования Московской области и общественной палаты региона она успешно реализуется в дошкольных учреждениях и способствует всестороннему развитию детей старшего дошкольного возраста, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Программа направлена на формирование у детей базовых ценностей, таких как любовь к природе и культуре, уважение к семье, умение работать в команде, ответственное отношение к здоровью, развитие творческих способностей и критического мышления. Воспитанники детских садов осознают значимость профессий и понимают, какой вклад могут внести в общество.

Реализацией программы занимаются воспитатели дошкольных образовательных организаций при поддержке советников директоров по воспитанию, которые координируют воспитательные мероприятия в школах и колледжах. Важную роль также играют наставники из числа «Орлят России» и активисты «Движения Первых». Они становятся для дошкольников примером лидерства и социальной активности, помогают им проявлять инициативу и осознавать значимость поддержки и взаимопомощи.

Как отмечает главный эксперт Росдетцентра, региональный координатор проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-Дошколята», член Общественной палаты и родительского комитета Московской области Святослав Громов, программа пользуется популярностью среди детей и их родителей, так как учитывает возрастные особенности и интересы дошкольников.

«Она не только способствует развитию личности, но и устанавливает преемственность ценностей между „Орлятами-Дошколятами“, их наставниками из «Орлят России» и активистами «Движения Первых», обеспечивая плавный и комфортный переход из детского сада в школу», — подчеркнул Громов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.