В Подмосковье отметили День орнитолога 19 февраля

День орнитолога отметили 19 февраля в Подмосковье. Праздник приурочен к созданию Всесоюзного орнитологического общества в 1983 году, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Дата связана с созданием 19 февраля 1983 года Всесоюзного орнитологического общества при Академии наук СССР. В этот день проходят научные и просветительские мероприятия — конференции, семинары и лекции, посвященные изучению птиц, сохранению редких видов и защите мест их обитания.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин поздравил орнитологов и любителей птиц с профессиональным праздником.

«Этот праздник отмечают и экологи, поскольку наша забота — охрана редких видов пернатых и меры по сохранению и восстановлению популяций. История российской орнитологии насчитывает порядка двух веков. Мы вспоминаем выдающихся ученых, работавших в Подмосковье, — Сергея Бутурлина, Константина Воробьева, Михаила Мензбира и других. Их последователи приумножают знания и вносят вклад в создание и развитие Красной книги Подмосковья», — сказал Мосин.

По данным Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, за всю историю наблюдений в регионе отмечено 298 видов птиц. С учетом четырех акклиматизированных видов — огаря, фазана, малой горлицы и майны — их число достигает 302.

Из них 207 видов, а с учетом акклиматизированных — 211, гнездятся на территории области. Еще 91 вид относится к пролетным, зимующим или залетным. В Красную книгу Российской Федерации внесено около 16% видов птиц страны, в Красную книгу Московской области — порядка 30% гнездящихся в регионе видов.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.