В Подмосковье отмечают День сельских женщин

15 октября в России, как и во всем мире, отмечается День сельских женщин. Эта памятная дата, утвержденная ООН в 2007 году, призвана подчеркнуть ключевую роль женщин в развитии аграрного сектора и обеспечении продовольственной безопасности. В Подмосковье сотни женщин ежедневно трудятся на полях, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях, внося неоценимый вклад в развитие АПК региона. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Среди них — Любовь Лихачева, генеральный директор АО «Дмитровский молочный завод», который производит более 100 наименований молочной продукции под брендами «Свитлогорье» и «Дмитровский молочный завод». Другим примером успеха является Олеся Попова, владелец и директор по развитию ООО «ФУД-ТИМ», которая занимается производством полуфабрикатов из рыбы и популяризирует культуру потребления рыбных продуктов в повседневном рационе россиян. Особого внимания заслуживают и подмосковные фермеры: Елена Головащенко из хозяйства «Былинкино» успешно совмещает производство сыров из козьего молока с развитием сельского туризма. Фермерша получила грант «Агротуризм» в размере 10 млн рублей на развитие инфраструктуры.

Яркими примерами успеха также являются Екатерина Кудряшова и Ирина Митанова, основавшие компанию «Айс кро» по производству мороженого; Ася Исаева, руководящая развитием молочного животноводства в АО «Агрофирма Сосновка» и АО «Предприятие» «Емельяновка»; Татьяна Иванченко из компании «Гринфилдс Агро», которые выращивают ягоды и экзотические фрукты; семейный дуэт Татьяны и Жанны Еремкиных из КФХ «Еремино поле», создающих мясные деликатесы; а также Дарья Силенок, возглавляющая рыбное хозяйство в Шатуре по разведению карпов, карасей и осетров.

Ведомство выражает благодарность всем женщинам, работающим в аграрном секторе региона, за их ежедневный труд, преданность делу и любовь к сельскому хозяйству. Их вклад является основой для устойчивого развития сельских территорий и укрепления продовольственной безопасности Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.