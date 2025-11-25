В Подмосковье открылся уникальный научно-исследовательский центр

В Черноголовке начал работу новый научно-исследовательский центр в области биологии и химии, не имеющий аналогов в России. Ключевым объектом центра стал комплекс искусственного климата «Биотрон», масштаб и технологическое оснащение которого не имеют равных в стране. Реализация этого проекта позволила Московской области укрепить статус ведущего научного и инновационного хаба России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Комплекс искусственного климата «Биотрон» занимает корпус площадью 4 тыс. кв. м, соединенный с главным зданием крытой пешеходной галереи. Его техническое оснащение позволяет моделировать климатические условия любой географической зоны мира и обеспечивает возможность круглогодично выращивать растения для проведения испытаний в контролируемой среде, максимально приближенной к условиям поля. В общей сложности биологический кластер и «Биотрон» оборудованы 65 единицами лабораторий искусственного климата и фитотронов.

Проектные, инженерные и конструкторские решения, реализованные при строительстве и оснащении НИЦ, обеспечили формирование инновационной научно-экспериментальной базы мирового уровня. Созданная технологическая инфраструктура открывает принципиально новые возможности для проведения исследований, позволяя кратно увеличить их масштаб и интенсивность, получить высокую точность и воспроизводимость результатов, системно заниматься развитием прорывных направлений. Также на базе научного центра будут осуществляться масштабирование и пилотирование процессов, разработка исходных данных для проектирования новых технологических линий и производств. Все это создаст необходимые условия для ведения высокоэффективной и широкомасштабной научной деятельности и ускорит интеграцию наукоемких технологий в промышленное производство.

Открытие центра знаменует собой значительный шаг в развитии отечественной науки и импортозамещения в агрохимической отрасли, обеспечивая исследователей уникальной ресурсной базой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.