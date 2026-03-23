В Подмосковье открыли запись в первый класс на РПГУ

Запись в первый класс стартовала 23 марта на региональном портале госуслуг Московской области. Первая волна продлится до 30 июня и предназначена для детей, поступающих в школу по месту регистрации, а также для льготников и имеющих преимущественное право, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подать заявление можно онлайн через РПГУ. В первую волну принимают заявления от семей, проживающих по месту регистрации школы, а также от льготных категорий и детей с правом преимущественного приема. Оригиналы документов приносить не требуется — их проверят дистанционно.

«Мы последовательно упрощаем процедуру записи в первый класс, делая ее понятной и удобной для родителей. В этом году на региональном портале госуслуг впервые появилась возможность заранее заполнить черновик заявления — это позволяет спокойно внести все данные и в день старта записи отправить уже готовую заявку. Также мы максимально сократили необходимость личных визитов: документы проверяются в электронном виде, а значит родителям не нужно дополнительно приходить в школу. Наша задача — сделать процесс записи простым, прозрачным и комфортным для каждой семьи», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Для детей с временной регистрацией запись также доступна в первую волну. Если дошкольник уже посещает детский сад в составе образовательного комплекса и родители ранее подали заявление о переводе в школу, повторно оформлять его не нужно.

Вторая волна приема заявлений в школы не по месту регистрации начнется 6 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.