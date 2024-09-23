В Подмосковье оштрафовали нарушителей правил обращения с отходами в 4 округах

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья вынесли постановления об административных наказаниях по фактам нарушения правил обращения с отходами в 4 городских округах. Наказания определены по итогам рассмотрения протоколов, составленных сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

Незаконные сбросы отходов были пресечены в деревне Каблуково городского округа Щелково, в Электрогорске и в поселке Красный Балтиец Можайского округа.

Помимо этого, незаконная транспортировка строительного мусора зафиксирована в Рузском округе, на дороге «Звенигород-Колюбакино-Нестерово». Виновники нарушений, водители транспортных средств оштрафованы.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе средствами фотофиксации было установлено 36 фактов незаконной транспортировки строительных отходов и грунтов, на виновников нарушений наложены штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.