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В Подмосковье опубликовано более 60 закупок с 10 по 14 июня

С 10 июня по 14 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 63 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, в разных районах городского округа Зарайск будет продолжена масштабная реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, в г. о. Лыткарино проведут капремонт участков тепловых сетей, а в Одинцовском городском округе — реконструкцию котельных.

В нескольких округах Подмосковья ищут подрядчиков для капремонта образовательных учреждений, в том числе детских садов.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Талдоме и Шатуре ожидается строительство многоквартирных жилых домов.

Продолжается определение подрядчиков на выполнение работ в рамках мероприятия «Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».

В г. о. Красногорск будут проводить реконструкцию здания морга.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.