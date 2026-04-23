В Подмосковье опубликовали график отключения воды в Доброделе

Жители Подмосковья могут узнать сроки отключения горячей воды в 2026 году в мобильном приложении «Добродел». Информация размещена в разделе «Мой дом», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы проверить даты отключения по конкретному адресу, необходимо авторизоваться в приложении и перейти в раздел «Услуги» — «Мой дом». Пользователь может выбрать адрес из списка или добавить новый вручную, нажав кнопку «Добавить адрес». После этого на странице отобразятся сроки отключения горячего водоснабжения и плановые даты отопительного периода.

Также доступна подписка на уведомления. Если оформить ее, приложение заранее предупредит о предстоящем отключении воды и отопления. В подписку можно добавить до пяти адресов.

В министерстве напомнили, что «Добродел» — единое мобильное приложение Московской области, объединяющее региональные цифровые сервисы и государственные услуги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.