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В Подмосковье опубликовали 53 закупки за прошедшую неделю

С 27 мая по 31 мая 2024 года в Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 53 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Так, в г. о. Подольск планируется благоустройство лесопарковой зоны, сквера у ж/д станции «Белые Столбы», строительство школы на 1 100 мест на ул. Садовая и строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Климовск.

В г. Жуковский ожидается благоустройство объекта «Парк культуры и отдыха», а в г. Лыткарино — благоустройство общественной территории на ул. Первомайская.

МБУК ДК «Исток» в г. о. Серпухов предстоит капремонт.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).

Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.