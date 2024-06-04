В Подмосковье опубликовали 53 закупки за прошедшую неделю
Фото - © Медиаархив Московской области
С 27 мая по 31 мая 2024 года в Московской области в единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ опубликовано 53 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.
Так, в г. о. Подольск планируется благоустройство лесопарковой зоны, сквера у ж/д станции «Белые Столбы», строительство школы на 1 100 мест на ул. Садовая и строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Климовск.
В г. Жуковский ожидается благоустройство объекта «Парк культуры и отдыха», а в г. Лыткарино — благоустройство общественной территории на ул. Первомайская.
МБУК ДК «Исток» в г. о. Серпухов предстоит капремонт.
Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ).
Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.