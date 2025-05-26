В Подмосковье оптимизировали услугу по лицензированию подземных вод

Минэкологии Московской области оптимизировало государственную услугу «Предоставление права пользования участками недр местного значения и оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование недрами для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это одна из самых востребованных услуг в регионе. На сегодняшний день министерство выдало свыше 3100 лицензий предприятиям, организациям и другим недропользователям. В Подмосковье около 11 тысяч одних только садоводческих объединений, так что услуга лицензирования весьма популярна, и мы делаем все возможное для того, чтобы предоставлять ее быстрее», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В результате оптимизации сокращен срок предоставления государственной услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с 50 до 45 рабочих дней, также уменьшено количество предоставляемых документов для получения лицензий с 16 до 10 (часть заявительных документов переведена в электронную форму).

Услуга доступна по адресу: https://uslugi.mosreg.ru/services/18088

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.