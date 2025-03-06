В Подмосковье определили финалистов областного конкурса «Мой музей»

В городском округе Реутов прошел очный этап областного конкурса музеев и экскурсоводов образовательных организаций «Мой музей». В этом году в конкурсе впервые приняли участие дошкольники и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Целями конкурса являлись поддержка и развитие деятельности музеев образовательных организаций Подмосковья, а также краеведческих объединений, направленных на изучение, сохранение и распространение достоверных знаний об истории и культуре региона.

Всего на региональный этап конкурса было подано 377 заявок. Это свидетельствует о высоком интересе к музейной деятельности среди молодежи. На очный этап конкурса прошли более 70 ребят из 29 городских округов Подмосковья, которые представили 47 работ.

Участники защищались по двум направлениям: «Музеи» и «Экскурсоводы». В рамках первого направления ребята презентовали музеи и содержание их деятельности, а во втором представили и прорекламировали свои экскурсии.

С именами победителей и призеров можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.