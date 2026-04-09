В Подмосковье определили 15 финалистов конкурса «Учитель года — 2026»

Первый тур областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2026» завершился 8 апреля в регионе. В нем участвовали 55 педагогов — победителей муниципальных этапов, по итогам испытаний выбраны 15 финалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заключительным испытанием первого тура стал «Классный час». Участники провели занятия, продемонстрировав методическое мастерство и умение выступать наставниками, психологами и мотиваторами для школьников.

В течение 20 минут педагогам нужно было установить доверительный контакт с детьми, выстроить логичную и эмоционально вовлекающую коммуникацию, представить наработки во внеурочной деятельности и показать эффективность работы в условиях ограниченного времени. Конкурсанты использовали интерактивные игры, сторителлинг, проектные дискуссии и работу в малых группах.

«Целью моего классного часа было сформировать у учащихся понимание двойственной природы научных открытий — их способности одновременно приносить огромную пользу и создавать смертельные угрозы, — а также осознание личной ответственности человека за применение знаний», — поделилась учитель химии Наро-Фоминской школы № 3 с УИОП им. Героя Советского Союза Д. Д. Погодина Карина Одинцова.

Она провела для восьмиклассников занятие на тему «Плуг и меч. Наследие гениев», посвященное философскому осмыслению научных открытий.

Работу участников оценивало предметное жюри из специалистов с большим практическим и научным опытом в системе образования. По итогам первого тура 15 педагогов, набравших наибольшее количество баллов, продолжат борьбу во втором этапе конкурса.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.