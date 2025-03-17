В Подмосковье оформили более 91 тыс социальных карт онлайн

С начала года услугой «Социальная карта жителя Московской области» на региональном портале воспользовались более 91 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

Оформить социальную карту могут льготные категории граждан, которые зарегистрированы в Подмосковье. Владельцы такой карты имеют право на бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также могут получать скидку в ряде магазинов и приобретать по льготной цене лекарства.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней. Готовую пластиковую карту можно забрать в МФЦ, выбранном при заполнении заявления. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь».

При заполнении заявления на получение соцкарты для ребенка умный сервис автозаполнения самостоятельно проверит информацию и отобразит на экране список тех детей, на которых можно оформить социальную карту. Заявителю останется только выбрать конкретного ребенка и направить заявку на рассмотрение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.