В Подмосковье обучили инспекторов новым стандартам общения

сегодня в 19:04

Обучающий семинар для инспекторов прошел в доме правительства Московской области. Специалистов учили готовить понятные и корректные ответы на обращения жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Семинар «Отвечаем гражданам: базовая грамотность и формирование сути» организовал областной учебный центр. Его основной целью стало повышение качества письменных ответов на обращения граждан и формирование более четкой, структурированной коммуникации.

В ведомстве рассчитывают, что внедрение новых подходов позволит сократить количество повторных обращений от жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.