В Подмосковье обучили инспекторов новым стандартам общения
Обучающий семинар для инспекторов прошел в доме правительства Московской области. Специалистов учили готовить понятные и корректные ответы на обращения жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Семинар «Отвечаем гражданам: базовая грамотность и формирование сути» организовал областной учебный центр. Его основной целью стало повышение качества письменных ответов на обращения граждан и формирование более четкой, структурированной коммуникации.
В ведомстве рассчитывают, что внедрение новых подходов позволит сократить количество повторных обращений от жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.