В Подмосковье обучают техспециалистов для обеспечения видеонаблюдения на ЕГЭ

Подготовка работников пунктов проведения ЕГЭ в Московской области продолжается в активном режиме. Одним из ключевых условий проведения экзаменационной кампании без нарушений остается обеспечение непрерывной видеотрансляции на федеральный портал Смотри.ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На базе школы № 32 города Мытищи в понедельник состоялось обучение технических специалистов, отвечающих за работу системы видеонаблюдения в ППЭ. В рамках занятия участники обсудили вопросы обеспечения стабильной видеотрансляции, включая организационные и технические аспекты.

О новых функциональных возможностях платформы Смотри.ЕГЭ рассказал руководитель проектов «Ростелекома» Алексей Пьянов. Особое внимание было уделено контролю ракурса камер в аудиториях, разбору проблем, выявленных в ходе ЕГЭ-2024, а также отработке сценариев действий при нештатных ситуациях.

Кроме того, Региональный центр обработки информации Московской области представил инструктивные материалы на основе методических рекомендаций Рособрнадзора.

До начала основного периода ЕГЭ обучение по вопросам видеонаблюдения пройдут более 200 специалистов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.