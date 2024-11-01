В Подмосковье обсудили вопросы предупреждения детской гибели на пожарах

Главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору Александр Медведев принял участие в ежеквартальном подведении итогов работы по обеспечению детской безопасности в Подмосковье. Мероприятие прошло под председательством уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой в режиме видеоконференцсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Александр Медведев констатировал увеличение количества погибших и травмированных детей в результате пожаров в Подмосковье.

«К сожалению, статистика гибели и травмирования детей на пожарах ужасает. В 2024 году на 14 пожарах погибло 23 ребенка. Неутешительные данные и по травмированным — 36 детей пострадало. В 2023 году в результате пожаров в Подмосковье погибло 23 ребенка погиб, 13 детей получили травмы», — подчеркнул главный государственный инспектор Московской области по пожарному надзору.

Трагические случаи произошли в Волоколамске, Мытищах, Щелково, Клину, Луховицах, Чехове, Раменском, Егорьевске, Богородском городском округе и Воскресенске. Александр Медведев отметил, что основными причинами пожаров стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также неосторожное обращение с огнем. Большая часть пожаров произошла ночью, когда люди спали. Условиями, способствовавшими трагическим последствиям, послужили отсутствие в жилых помещениях автономных дымовых пожарных извещателей, позднее обнаружение возгорания и его быстрое распространение, а также оставление детей без присмотра.

«Уже неоднократно говорил и еще раз повторюсь: одним из наиболее эффективных способов предупреждения случаев гибели и травмирования людей на пожарах является установка автономных дымовых пожарных извещателей. Благодаря сработке датчиков и тем самым своевременному реагированию на возгорание, с 2018 по 2024 год удалось спасти 157 человек, в том числе 70 детей! При этом своевременно эвакуировались как жильцы горящего помещения, так и соседних квартир», — сказал Медведев.

Согласно требованиям действующего федерального законодательства меры по обеспечению пожарной безопасности ложатся в том числе и на органы местного самоуправления. По муниципальным программам в Подмосковье жилье многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оборудуется автономными пожарными извещателями (АДПИ). Александр Медведев предложил предусмотреть в муниципальных программах на 2024–2025 годы выделение денежных средств для продолжения этой работы и для замены элементов питания ранее установленных АДПИ, а также принять дополнительные меры по оказанию помощи данной категории семей.

В качестве профилактических мер было рекомендовано еженедельно во взаимодействии с представителями МВД и органов соцзащиты проводить профилактические обходы по местам проживания многодетных, неблагополучных семей и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Александр Медведев акцентировал внимание на необходимости усиления работы по информированию населения в родительских чатах в мессенджерах о требованиях пожарной безопасности и сезонных рисках.

В предстоящие праздничные дни инспекторы государственного пожарного надзора, представители органов местного самоуправления и МВД усилят профилактическую работу с жителями Подмосковья в местах проведения массовых мероприятий, частном жилом секторе и садоводческих товариществах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.