В Подмосковье обсудили цифровую трансформацию муниципального управления

«Муниципалитет сегодня — это сложная операционная система, где важна управляемость каждого процесса. Современные технологии позволяют не просто видеть картину, а управлять ею в динамике: устранять потери, повышать производительность и выстраивать сквозные процессы без разрывов. Наша задача — помочь администрациям перейти от фрагментарной автоматизации к целостной цифровой модели управления, где каждое решение подкреплено данными и дает измеримый результат», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Особое внимание было уделено инструментам анализа и оптимизации процессов, позволяющим повышать прозрачность управленческих процедур, а также платформе бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI», обеспечивающей принятие решений на основе данных. Участники встречи обсудили развитие цифровых сервисов в приоритетных сферах, включая создание панели управления туристической отраслью, внедрение чат-ботов для сферы ЖКХ и интеллектуальных решений для обработки обращений граждан, что позволит существенно ускорить взаимодействие с жителями и повысить уровень их удовлетворенности. Ожидается, что внедрение обсуждаемых решений позволит сформировать единую цифровую среду управления округом и повысить оперативность принятия управленческих решений.

«Для нас цифровая трансформация — это, прежде всего, реальный инструмент повышения качества жизни людей. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый житель видел быстрый и понятный результат: сокращение сроков рассмотрения обращений, более удобные сервисы, прозрачность работы администрации. Совместная работа со Сбером открывает для округа новые возможности — от повышения эффективности внутренних процессов до создания современных сервисов, которые делают взаимодействие власти и жителей максимально простым и комфортным», — сказал первый заместитель главы Можайского муниципального округа Московской области Алексей Сперанский.