В Подмосковье обсудили развитие казачьего кадетского образования

Круглый стол по вопросам развития кадетского образования с казачьим компонентом прошел 2 апреля в Первом Рузском казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В обсуждении приняли участие педагоги, представители казачьих обществ, священнослужители и участники специальной военной операции. Основное внимание уделили обмену опытом между образовательными организациями, которые реализуют казачий компонент, а также выработке единых подходов к воспитательной работе.

Участники рассмотрели вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, интеграции казачьих традиций в учебный процесс и роли казачьих обществ в патриотическом воспитании. Также обсудили преемственность традиций, развитие кадетских классов, внедрение современных образовательных практик и перспективы кадетского движения в регионе.

«Мероприятие подтвердило высокую значимость кадетского движения как важного элемента системы патриотического воспитания и формирования гражданской идентичности подрастающего поколения, важность сохранения исторической памяти, формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и ответственности за судьбу Родины», — отметила первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В ведомстве подчеркнули, что круглый стол способствовал укреплению партнерских связей, обмену лучшими практиками и определению новых направлений развития кадетского образования в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.