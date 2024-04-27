В Подмосковье обсудили развитие адаптивных видов спорта

Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел в Раменском округе выездное расширенное заседание на тему «Развитие адаптивных видов спорта в Московской области». В мероприятии приняли участие представители общественных организаций инвалидов Московской области, а также федераций по адаптивным видам спорта, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В начале встречи участники осмотрели строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для бадминтона и бассейном, окончание работ на которой запланировано на конец 2024 года. Потом проследовали в многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс «Борисоглебский» — и в строящемся, и в действующем учреждении предусмотрены все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

Далее уже в формате заседания приступили к обсуждению перспектив развития адаптивных видов спорта на территории всего региона.

«Я надеюсь, что наш круглый стол даст новый импульс развития в этом направлении, привлечет большее количество людей. Мы будем говорить о том, как люди самых разных возрастов с различными нозологиями и ограничениями по здоровью могут заниматься теми или иными видами спорта. Обсудим, как у нас это работает на местах, в городских округах. Для меня, конечно, особенно важно, чтобы мы обратили внимание на детей. Зачастую обучающиеся на надомном обучении через спорт социализируются. Здесь для них идет общение со сверстниками, они через спорт учатся самостоятельности. Это все, опять же, такие слагаемые общего успеха», — озвучила задачи заседания председатель комитета Линара Самединова.

О том, как на сегодняшний день обстоят дела в данном направлении в Подмосковье, рассказал Дмитрий Котырев, директор центра паралимпийских, сурдлимпийских и неолимпийских видов спорта Московской области. Он начал с общих данных.

В Московской области проживает почти 424 тыс. инвалидов. Физкультурно-оздоровительная работа с ними проводится в 54 муниципальных образованиях на базе 131 учреждения. Всего спортом на территории региона занимаются более 52,6 тыс. инвалидов, из которых свыше 23 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

«Особо отмечу центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта. Именно на его базе с 2008 года ведется подготовка членов спортивных сборных команд Московской области для их участия во всероссийских и международных соревнованиях по 56 спортивным дисциплинам. В учреждении работают 114 спортсменов по адаптивным видам спорта, 106 из них входят в состав спортивных сборных команд Российской Федерации и успешно выступают на чемпионатах и первенствах России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях», — подчеркнул Дмитрий Котырев.

Особое внимание в свое м докладе он обратил на участников спецоперации, которые в ходе боевых действий получили ранения и на сегодняшний день оформили инвалидность. Так, с целью привлечения их к занятиям адаптивным спортом в 2023 году в «Ясенках» был организован мастер-класс с участием победителей и призеров Паралимпийских игр и чемпионатов мира.

«С 24 участниками СВО проведены занятия по стрельбе из лука, бадминтону, армспорту, настольному теннису и пулевой стрельбе. Троим из них тренеры порекомендовали продолжить заниматься спортом профессионально. Кроме того, в этом году в феврале проведено межрегиональное мероприятие среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества», в котором приняли участие более 200 ветеранов, в том числе подмосковная команда в составе 9 человек. По итогам соревнований наша команда заняла первое место в армрестлинге, а также в одной из основных дисциплин турнира — волейболу сидя», — привел данные Котырев.

Вице-президент областной федерации спорта лиц с поражением ОДА, футбола лиц с заболеванием ЦП Ирина Шихкеримова подняла в своем докладе проблематику развития адаптивного спорта в регионе.

По словам выступающей, в течение последних лет существуют трудности при комплектовании спортивных сборных команд для участия во всероссийских спартакиадах инвалидов и первенствах России.

«Так происходит в связи не только с возросшими требованиями к уровню спортивной подготовки участников соревнований, но и сокращением занимающихся на начальных этапах спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Последнее обусловлено тем, что в регионе до сих пор не выстроена система подготовки спортивного резерва по адаптивным видам спорта», — заметила Ирина Шихкеримова.

В соответствии с этим докладчик высказала предложение по созданию такой системы и, в первую очередь, внедрять ее в тех городских округах, где имеются основные предпосылки для создания адаптивных отделений, а именно сформированный контингент занимающихся и тренерские кадры.

Но, несмотря на существующую проблематику, в направлении адаптивного спорта есть успехи и достижения. Например, среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

«По итогам 2023 года наши спортсмены завоевали 188 медалей по 7 спортивным дисциплинам. На сегодняшний день, за 2024 год, по 5 спортивным дисциплинам мы привезли 97 медалей. Ежегодно региональное отделение проводит 9 первенств и 9 чемпионатов Московской области», — рассказала заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» в Московской области Ксения Бикмухаметова.

Подняли тему и вовлечения детей и подростков в адаптивный спорт путем проведения инклюзивных соревнований, в частности по голболу.

Об особенностях данного вида спорта рассказал главный тренер спортивной школы по спорту слепых Московской области Алексей Шипилов: «Поскольку в голбол играют обычным мячом и в специальных защитных очках, игра становится единственной инклюзивной, где все участники игрового процесса находятся в абсолютно равных возможностях. Сейчас мы с этой программой выходим в школы. С этого года голбол министерством образования России был включен в общеобразовательную программу уроком физкультуры для школ 3 и 4 видов — коррекционных школ для слепых детей».

По окончании всех выступлений участники встречи делились мнениями и намечали планы дальнейшего взаимодействия.

«Все озвученные предложения возьмем на проработку, обсудим с профильным министерством. Также будем рекомендовать городским округам разрабатывать собственные муниципальные программы, направленные на развитие адаптивного спорта, потому что всё зависит от работы на земле, от того, как она выстроена. А на уровне субъекта самое важное — это создать соответствующие условия, предусматривать через субсидии для городских округов выделение средств на адаптивный спорт», — заключила Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.