В Подмосковье обсудили план мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы ВОВ

22 января в корпоративном университете развития образования прошел областной семинар по патриотическому воспитанию молодежи, в рамках которого колледжи Подмосковья рассмотрели программу совместных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заместитель министра образования Московской области Сергей Куколев в приветственном слове отметил важность духовно-нравственного воспитания молодежи. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова подчеркнула активное участие студентов колледжей региона в федеральных патриотических проектах. Она также отметила высокое качество работ в конкурсе сочинений «Без срока давности» и назвала будущих специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих «основой гражданского общества».

Делегаты поддержали идею расширения масштабов участия студентов в акции «Синий платочек», которую курирует губернский колледж, и региональной военно-спортивной игре «Звезда», организатором которой является колледж «Подмосковье». Также было решено развивать поисковое движение и музейное дело в организациях СПО Московской области.

Одним из ключевых общих дел всей системы профобразования региона в этом году станет создание интерактивной карты памятных мест Великой Отечественной войны на территории Подмосковья. Цифровой проект «Дорога памяти» будет содержать не только географический маршрут по точкам значимых сражений, но и медиаматериалы, повествующие о подвиге и героизме защитников родного края.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

В ходе семинара участники рассмотрели ключевые нормативные документы в сфере воспитания молодого поколения, обменялись успешными педагогическими практиками и провели интерактивные мероприятия: деловую воспитывающую игру по материалам отечественного кинематографа и театрализованный перформанс «Письма с фронта».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.