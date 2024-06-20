В Подмосковье обсудили интеграцию общеобразовательных и профессиональных дисциплин

В корпоративном университете состоялся семинар «Обеспечение интенсивной общеобразовательной подготовки: интеграция общеобразовательных и профессиональных дисциплин». В нем приняли участие преподаватели и руководители профессиональных образовательных организаций Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Участники обсудили, как обеспечить интенсивную общеобразовательную подготовку в рамках освоения профессии или специальности, а также формирование моделей интеграции общеобразовательных и профессиональных дисциплин. Были подведены промежуточные итоги работы по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профнаправленности образовательных программ среднего СПО, которая ведется в течение трех лет в рамках федерального проекта «Современная школа».

Преподаватели образовательных дисциплин и профессиональных модулей обменялись опытом и представили свои успешные практики. Примеры интеграции общеобразовательных и профессиональных дисциплин продемонстрировали преподаватели и методисты Дмитровского техникума, колледжа «Коломна», Мытищинского колледжа, Раменского колледжа, Сергиево-Посадского колледжа, Колледжа педагогики и искусств — филиала ГСГУ и других организаций СПО — участников проекта.

О проблемах, которые возникли в ходе интеграции общеобразовательных и профессиональных дисциплин, рассказал преподаватель колледжа «Подмосковье» Светослав Масанин — победитель регионального этапа конкурса педагогических работников СПО «Мастер года».

Заместитель начальника Центра развития профессионального образования КУРО Ольга Пряничникова представила результаты проведенной в регионе работы по внедрению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. За три годы работы проекта были обновлены основные образовательные программы СПО с учетом актуализированных программ по общеобразовательным дисциплинам. Подобный подход позволил значительно увеличить объемы практики на начальных курсах.

Заведующая кафедрой профессионального образования КУРО Елена Ряхимова в рамках семинара провела круглый стол по интеграции общеобразовательных и профессиональных дисциплин в колледжах. Обсуждались основные проблемы внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО.

С 1 сентября 2024 года во всех колледжах Московской области начнет реализовываться проект «Эффективный колледж» — с 1 курса общеобразовательные дисциплины будут изучаться углубленно в соответствии с профессиональным направлением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.