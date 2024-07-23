В Подмосковье объяснили, какие растения не стоит сажать владельцам кошек и собак

Владельцам кошек и собак следует быть внимательными при выборе растений для своей дачи. Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали, что некоторые растения, которые могут быть обычными на дачных участках, являются ядовитыми для животных, сообщает пресс-служба ведомства.

Владельцам животных необходимо знать, что в случаях попадания в ротовую полость и желудочно-кишечный тракт питомца ирисов, нарциссов, пионов, люпинов, гиацинтов и хризантем, могут развиться серьезные токсические кишечные и системные расстройства. Также не стоит разрешать доступ к гортензиям, сирени и ландышам, так как ягоды последних могут быть особенно ядовиты.

Среди запрещенных растений для животных первоцветы и цикламены, содержащие вещество, способное вызвать ожог слизистой. Опасно содержать животных рядом с азалиями, так как это может привести к серьезным нарушениям работы сердца и центральной нервной системы.

Признаками отравления животных являются рвота, диарея, обильное слюноотделение и учащенное дыхание, вялость, апатия или возбуждение питомца. В случае подозрения на отравление растениями, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Узнать, где она находится, можно ежедневно с 9:00 до 21:00 по телефону: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.