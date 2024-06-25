В Подмосковье названы педагоги, подготовившие наибольшее количество стобалльников

В Подмосковье по итогам основного периода ЕГЭ названы имена педагогов, которые подготовили наибольшее количество выпускников-стобалльников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сейчас у нас в Подмосковье 95 учителей, которые подготовили двух и более стобалльников, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос. В качестве поддержки для педагогов у нас в регионе действует единоразовая выплата — 150 тыс. рублей. Ее получит каждый учитель, подготовивший двух и более выпускников с максимальным баллом ЕГЭ», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Самое большое количество стобалльников подготовил Александр Анатольевич Киреев, учитель физики в Физтех-лицее им. Капицы. Он является автором учебно-методических пособий по подготовке к олимпиадам по физике, соавтор трех сборников задач по физике для 7, 8 и 9 класса. Многие ученики Киреева являются победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и медалистами международных олимпиад по физике.

На втором месте учитель математики Ольга Николаевна Брославская, подготовившая 8 стобалльников. Преподает также в Физтех-лицее. Среди учеников — призеры и победители муниципальных, региональных, Всероссийских олимпиад по математике, различных конкурсов и турниров. Выпускники Брославской ежегодно на высоком уровне сдают профильную математику и поступают в престижные вузы России.

Закрывают список лидеров учитель русского языка и литературы из Сергиево-Посадской гимназии Ирина Николаевна Михайлова и учитель математики из гимназии № 1 Жуковского Громова Елена Александровна — по 6 их выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ.

В ведомстве добавили, что сейчас в регионе 62 выпускника, которые набрали два и более стобалльных результата. А число стобалльников составляет 711.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.