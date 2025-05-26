В Подмосковье назвали самые популярные губернаторские карусели за прошлую неделю

Губернаторские карусели «Сказка», установленные в различных городских округах Подмосковья, привлекли за прошедшую неделю 20,74 тыс. посетителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Наибольшей популярностью пользовалась карусель в Сергиевом Посаде, которую посетили 3,5 тыс. человек. Она находится в обновленном парке «Скитские пруды», где в последние годы была создана новая входная группа, сцена, спортивные и зоны отдыха, а в 2023 году появилась экстрим-зона со скейт-парком и памп-треком.

На втором месте по посещаемости оказалась карусель в Ногинске, расположенная в Центральном парке. Она приняла более 3,2 тыс. человек. Парк, основанный в 1875 году, предлагает разнообразный семейный отдых, включая аттракционы, детские площадки, батуты, кинопоказы и театральные постановки. Также в парке есть прокат инвентаря и современная система видеонаблюдения.

Замыкает тройку лидеров карусель в Одинцово, находящаяся на Центральной площади. За неделю ее посетило почти 2,8 тыс. человек.

Все губернаторские карусели работают ежедневно и доступны для бесплатного катания.

Современные аттракционы, оформленные дизайнером Денисом Симачевым, установили в 2018 году в рамках губернаторской программы. Всего в регионе работают 8 таких каруселей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.