В Подмосковье назвали самые необычные вакансий для людей с ОВЗ

В Московской области одним из важных направлений в сфере занятости является трудоустройство жителей инвалидностью. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота 2% для приема на работу инвалидов, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В нашем регионе порядка 15 тысяч квотируемых рабочих мест для жителей с особенностями здоровья. Уже более 70% вакансий заняты — это свыше 10 тысяч трудоустроеных инвалидов. Такой подход к трудоустройству помогает интегрировать людей с инвалидностью в общество», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Как отметили в Министерстве социального развития Подмосковья, вакансии для инвалидов не обязательно монотонный труд и что-то скучное, среди них есть интересные и необычные предложения о работе. Некоторые из них: разрисовщик по стеклу, артист оркестра, фото-видеооператор, специалист по планированию производства менеджер по мониторингу цен.

Найти вакансию и трудоустроится на квотируемое рабочее место помогут сотрудники Центра занятости Подмосковья.

Также можно подобрать подходящую работу на портале «Работа в России» по ссылке trudvsem.ru. На сегодняшний день там размещено более 1300 вакансий для инвалидов, которые можно быстро найти по фильтрам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.