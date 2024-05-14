В Подмосковье нашли новое место произрастания редчайшего гриба

Специалистами в лесах Можайского городского округа зафиксировано неизвестное ранее место произрастания саркосомы шаровидной — редкого вида грибов, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«При обследовании лесного массива в Можайском городском округе специалисты фонда «Верховье» выявили новое место произрастание редчайшего и уникального гриба — саркосомы шаровидной, в простонародье называемой «ведьминым котлом». Ранее саркосому уже обнаруживали в памятнике природы «Сложный ельник со сфагновым болотом» в Волоколамском городском округе», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам микологов саркосома шаровидная относится к аскомицетовым грибам, по своему внешнему виду она напоминает коричневый горшочек с черным содержимым из-за чего и получила название «ведьмин котел». Саркосома шаровидная предпочитает хвойные леса, ее можно обнаружить среди сосен и елей. Плодовые тела зачастую появляются сразу после схода снежного покрова. Данный вид очень редок в центральной части России, но зачастую при обнаружении одного гриба рядом с ним, как правило, выявляется еще несколько.

В народе бытует мнение о том, «ведьмин котел» обладает целебными свойствами и пригоден в пищу, однако на самом деле гриб несъедобен, и достоверных научных данных об его пользе для здоровья нет.

«Саркосома шаровидная занесена в Красные книги Российской Федерации и Московской области и его сбор чреват административным наказанием. Помимо «ведьминого котла» в Красную книгу РФ занесен еще 1 вид грибов, встречающихся на территории Московской области — это спарассис курчавый», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.