В Подмосковье напомнили о редких водных животных

Всемирный день водных животных отметили 3 апреля в Подмосковье. В Красную книгу региона занесены 11 видов рыб, а также речная выдра, русская выхухоль и другие обитатели водоемов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Всемирный день водных животных учрежден экологами в 2020 году, чтобы привлечь внимание к сохранению представителей фауны, чья жизнь связана с водой. В этот день проходят просветительские и природоохранные мероприятия.

«В Красной книге региона водные животные представлены широко. В первую очередь это рыбы — под охраной находятся 11 видов, обитающих в водоемах Подмосковья, от русской быстрянки до сома и жереха. Однако водными называют и животных, чья жизнь неразрывно связана с водой, таких как речная выдра и русская выхухоль. В реках и озерах региона обитают также охраняемые моллюски и водные беспозвоночные», — пояснил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Он добавил, что среди охраняемых видов есть особенно редкие, например русская выхухоль и беспозвоночное семейства прудовиков энигмомфискола европейская. Они отнесены к первой категории Красной книги — видам под угрозой исчезновения. При этом численность некоторых животных постепенно восстанавливается: если к концу прошлого века в Подмосковье насчитывалось около 100 речных выдр, то в последние годы биологи фиксируют новые места обитания и более частые встречи с этим хищником.

