В Подмосковье наградили вузы и колледжи за развитие инклюзивного образования

В Подмосковье подвели итоги работы вузов и колледжей по развитию инклюзивного образования. Министр образования Московской области Ингрид Пильдес вручила награды руководителям учебных заведений, которые внесли значительный вклад в обучение и трудоустройство студентов с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сегодня 80% колледжей и вузов региона адаптированы для обучения студентов с ОВЗ. В образовательных организациях создана безбарьерная среда, разработано около 500 адаптированных программ и 400 онлайн-курсов. Особое внимание уделяется профориентации: ежегодно более 14 тыс. школьников с ОВЗ участвуют в специальных региональных мероприятиях.

Московская область уже несколько лет занимает лидирующие позиции в области инклюзивного образования. В 2024 году регион стал первым в России в рейтинге базовых профессиональных организаций, развивающих это направление, а в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс» ежегодно принимают участие около 1000 человек от Подмосковья.

В ходе церемонии участники отметили важность дальнейшего развития инклюзивного образования и расширения возможностей для студентов с ОВЗ в учебе и будущей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.