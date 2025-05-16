В Подмосковье начался отбор проектов мелиорации для возмещения 50% затрат на реализацию

До 6 июня министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области проводит прием документов на предварительный отбор проектов мелиорации региональных сельхозтоваропроизводителей. После чего заявления будут направлены в Минсельхоз России для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Наши аграрии проводят комплекс мероприятий, чтобы улучшать качество сельхозземель и повышать их производительность. Под эти цели предусмотрена господдержка — ежегодно Минсельхоз РФ отбирает проекты мелиорации для возмещения части затрат на их реализацию в размере 50%. Сейчас проводим предварительный отбор на 2025 и 2026 годы — участниками могут стать сельхозтоваропроизводители, зарегистрированные в Подмосковье, планирующие проведение гидромелиоративных или культуртехнических работ», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Заявки на предварительный отбор проектов принимаются на электронную почту: msh@mosreg.ru.

Порядок, сроки отбора и условия участия подробно представлены на официальном сайте министерства.

Субсидия позволит возместить затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных и осушительных систем, приобретение машин, установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, реконструкцию и техническое перевооружение. Также — на расчистку земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней, мха, камней и иных предметов, рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж, первичную обработку почвы и разработку проектно-сметной документации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.