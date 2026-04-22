В Подмосковье начался досрочный период ОГЭ для девятиклассников

Досрочный период государственной итоговой аттестации для девятиклассников стартовал в Подмосковье 21 апреля и продлится до 18 мая 2026 года. Экзамены сдают семь школьников, которые не смогут участвовать в основном этапе по уважительным причинам, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основные дни сдачи экзаменов проходят с 21 апреля по 6 мая, резервные — с 12 по 18 мая. К досрочному периоду допускаются ученики, освоившие программу, успешно прошедшие итоговое собеседование и имеющие уважительные причины для переноса сроков.

«В этом году на досрочную сдачу зарегистрировалось 7 человек. 21 апреля 6 участников уже написали экзамен по математике. Результаты будут известны не позднее 29 апреля», — сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Для проведения аттестации открыты два пункта на базе образовательных организаций и один — в медицинской организации. Экзаменационные материалы печатают и сканируют в штабе пункта проведения экзамена. В аудиториях организовано видеонаблюдение, также работают общественные наблюдатели.

По вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации действует горячая линия: +7 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.