В Подмосковье началось голосование за объекты благоустройства

Всероссийское голосование по выбору общественных территорий стартовало 21 апреля в Подмосковье. Жители старше 14 лет смогут выбрать пространства для благоустройства до 12 июня, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного по решению президента России. В этом году на выбор представлена 281 территория из 54 округов региона.

Зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что проект позволяет учитывать мнение жителей при развитии городской среды.

«Всероссийское голосование за объекты благоустройства — это хороший способ узнать, какие места жители хотят улучшить: обновить детскую площадку, установить скейт-парк, обустроить уютный сквер или оживленную площадь. В этом году голосование проходит уже в шестой раз. В нем участвует 281 территория из 54 округов Подмосковья. Позитивные изменения в городской среде можно наблюдать по всей области. Жители решают, каким будет их населенный пункт — и мы помогаем это реализовать», — сказал Хайкин.

Проголосовать можно на специальном портале, выбрав регион и нужную территорию. В ведомстве напомнили, что в 2025 году в голосовании приняли участие более 777 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.