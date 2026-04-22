В Подмосковье начали готовить более 220 фонтанов к сезону

Подготовка фонтанов к весенне-летнему сезону стартовала в Московской области с наступлением положительных температур. Коммунальные службы проводят расконсервацию, промывку и проверку оборудования более чем на 220 объектах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты приступили к поэтапной расконсервации гидротехнических сооружений и их промывке специальными растворами. При необходимости мастера ремонтируют облицовку чаш и парапетов, а также настраивают оборудование.

В рамках профилактических мероприятий проводится диагностика насосов и элементов гидросистем, дезинфекция чаш после зимы и пусконаладочные работы. Рабочие регулируют форсунки и автоматику управления, чтобы обеспечить заданный рисунок струй и светодинамические эффекты.

Все работы выполняются с соблюдением технологических регламентов. В этом году к эксплуатации планируется подготовить свыше 220 фонтанов в разных муниципалитетах региона. Эти объекты являются важной частью благоустройства общественных пространств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.