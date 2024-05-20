В Подмосковье на летнюю работу планируют устроиться более 20 тыс подростков

Более 20 тысяч подростков планируют трудоустроиться на время летних каникул в Подмосковье. Ребятам предлагают профессии ландшафтного дизайнера, упаковщика и вожатого, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Для удобства родителей и детей, трудоустройство мы сделали максимально удобным и цифровым. Уже сейчас подросткам доступно около 9 тысяч свободных вакансий, и их число с каждым днем увеличивается», — рассказала первый заместитель председателя правительства региона Людмила Болатаева.

Также большое внимание уделяется безопасности работ и рекомендуются только проверенные работодатели. С подростком обязательно заключается трудовой договор, а все данные вносятся в трудовую книжку.

Помимо заработной платы юный сотрудник получает и материальную поддержку от центра занятости в размере — 2 417 рублей за полный отработанный месяц.

Трудоустройство подростков на летний период помогает в будущем сориентироваться на рынке труда.

Подать заявление и ознакомиться со списком свободных вакансий можно на портале trudvsem.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.