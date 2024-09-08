В Подмосковье на избирательные участки приходят голосовать семьями

В Подмосковье проходят выборы муниципальных депутатов в 25 городских округах. Еще в трех муниципалитетах региона — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как отметила член Общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России», председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова, жители приходят на избирательные участки семьями, показывая пример ответственности для подрастающего поколения.

«Родители берут детей с собой на выборы, тем самым демонстрируя, что каждый голос имеет значение и участие в выборах — это неотъемлемая часть жизни общества, обязанность каждого гражданина. Кроме того, совместное участие в голосовании может стать хорошей возможностью для родителей делиться своими взглядами на общественные вопросы и объяснять важность политической активности. Примеры ответственного отношения к процедуре голосования, участие всей семьей помогают людям чувствовать себя более вовлеченными в процесс жизнеустройства города и страны, всё это вдохновляет жителей на активное участие в жизни общества», — сказала Самединова.

Так, в Луховицах на избирательный участок, который работает в здании центральной библиотеки Луховиц, пришла семья Трифоновых — Анна, Олег и Екатерина.

«Мы хотим жить в развивающемся округе, поэтому важно для каждого сделать выбор — чтобы было честно и правильно. Мы хотим видеть улучшения в системе образования, чтобы больше внимания уделялось детям и пенсионерам. Важно, чтобы жизнь в нашем округе становилась лучше для всех его жителей», — отметила Анна Трифонова.

В Орехово-Зуевском округе исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Нестеров вместе семьей отдал свой голос на выборах в Совет муниципальных депутатов.

«Когда семья голосует вместе, это символизирует единство и сплоченность, показывает, что мы готовы вместе строить будущее, решать важные для нас вопросы и влиять на жизнь нашего округа», — отметил Дмитрий Нестеров.

На избирательном участке № 371 в Долгопрудном проголосовала семья Климай.

«В эти дни проходит Московская международная книжная выставка, в которой мы принимаем участие. Событие важное, особенно для литераторов, но для нас не менее важно проголосовать на выборах в Долгопрудном. Поэтому мы выделили время, чтобы прийти на УИК и сделать свой выбор. Участвовать в жизни города — значит давать ему новый шанс на дальнейшее развитие. И это может сделать каждый!», — рассказал писатель Александр Климай.

В Звездном городке проголосовала семья Бондаренко

Супруги Виктор и Татьяна Бондаренко — жители Звездного городка с 1968 года и каждый член этой семьи обладает своими талантами и достижениями. Их дочь Елена, является заслуженной артисткой Московской области, и вот уже 34 года радует своим талантом на сцене Мытищинского театра. Виктор прослужил почти до 80 лет в центре подготовки в Звездном городке инженером космических войск, достигнув звания подполковника. Татьяна имеет образование инженера-химика.

Всей дружной семьей они пришли отдать свой голос.

В Лотошино также продолжают активно голосовать семьи на избирательных участках.

«Наша семья небезразлична к тому, что будет происходить в стране. Голосуем за наше будущее», — отмечает семья Сорокиных.

На участки охотно идут избиратели, с детьми, внуками, братьями, сестрами и целыми семьями. Лотошинцы проявляют ответственность и подают правильный пример будущему поколению.

Все три дня голосования на участках работает 1799 наблюдателей от Партии и кандидатов. Партия «Единая Россия» ежегодно готовит наблюдателей. Все они проходят предварительное обучение и обладают актуальными знаниями о характере работы на выборах.

Избирательные участки закроются в 20:00 8 сентября для подсчета голосов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.