В Подмосковье мошенники рассылают СМС о переплате за отопление

Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с ложными сообщениями о переплате за отопление. Злоумышленники рассылают СМС от имени управляющих компаний и предлагают перейти по ссылке для возврата денег, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Аферисты направляют гражданам сообщения якобы от управляющей компании, ЕИРЦ или организаций ЖКХ. В СМС указывается сумма «переплаты», которую предлагают вернуть собственнику жилья.

Для получения средств получателя просят перейти по ссылке. После этого человек попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты или логин и пароль от портала «Госуслуги». В результате мошенники получают доступ к персональной информации и деньгам.

В управлении напомнили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не возвращают средства напрямую. Перерасчет всегда учитывается в будущих платежах. Жителям рекомендуют не переходить по ссылкам из СМС, не звонить по указанным номерам и проверять информацию через официальный личный кабинет или сервис «Госуслуги Дом». Также важно предупредить пожилых родственников о новой схеме обмана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в работе управляющих компаний региона нужно постоянно наводить порядок при помощи изменений.

«Тема прозрачности, тема качества работы управляющих компаний в голове у каждой семьи, у каждого жителя. Все хотят, чтобы было чисто. Все хотят, чтобы все те услуги, за которые платит человек, оказывались своевременно», — сказал Воробьев.