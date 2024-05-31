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В Подмосковье ликвидировали религиозную организацию, еще 4 вынесли предупреждения

В Мособлдуме состоялось ежегодное выступление начальника управления министерства юстиции РФ по Московской области Михаила Зелепукина. В своем докладе он подчеркнул, что в центре внимания управления находится деятельность религиозных организаций, в отношении которых систематически проводятся плановые и внеплановые проверки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Жители Подмосковья остро воспринимают проблему религиозных обрядов в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов, которые проводят религиозные организации численностью более 50 человек.

В связи с выявленными нарушениями законодательства вынесено 4 предупреждения религиозным организациям, зарегистрированным в городских округах Пушкинский, Истра, Жуковский и Котельники, а также ликвидирована религиозная организация, зарегистрированная в городском округе Истра, грубо нарушившая обязательные требования.

Помимо контрольно-надзорной деятельности за религиозными организациями, также совершенствуется законодательство о свободе совести и о религиозных объединениях.

Главное управление региональной безопасности Московской области на постоянной основе содействует управлению министерства юстиции РФ по Московской области в решении совместных задач в сфере обеспечения безопасности и профилактики правонарушений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.