В Подмосковье летом проведут учет красноголовых нырков

Орнитологи проведут учет красноголовых нырков в Московской области в конце июня — начале июля 2026 года. Исследование пройдет в рамках проекта по сохранению редких птиц лесной зоны Европейской России, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Московская область стала одной из площадок проекта «Они не должны исчезнуть. Сохранение редких и уязвимых птиц лесной зоны Европейской России», поддержанного грантом Президентского фонда природы. Помимо Подмосковья, учеты пройдут в Ивановской и Новгородской областях.

Красноголовый нырок не занесен в Красные книги России и Московской области, однако за последние годы его численность значительно сократилась. Вид включен в Международный Красный список как уязвимый. Основными причинами снижения популяции специалисты называют пересыхание и чрезмерное зарастание водоемов из-за климатических изменений и антропогенного воздействия.

Ранее красноголовые нырки часто гнездились на искусственных водоемах — затопленных торфяных карьерах и прудах рыбхозов. В первой половине 1980-х годов в рыбхозах Подмосковья обитало более половины всей областной популяции. Из природных водоемов птицы предпочитают небольшие пойменные озера.

Учет проведут в период, когда у уток уже появятся выводки. Полученные данные помогут оценить динамику численности и распространения вида, а также определить необходимость изменения его охранного статуса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.