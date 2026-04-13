В Подмосковье лесничества получили 35 единиц новой техники

Лесничества Подмосковья получили 35 современных лесопожарных, патрульных и лесотехнических машин. Технику передал губернатор Московской области Андрей Воробьев, она будет использоваться для тушения пожаров, патрулирования и лесохозяйственных работ, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В состав новой партии вошли автоцистерны для тушения пожаров, лесовозы, тракторы и другая специализированная техника. Машины сразу направят на защиту лесов от пожаров, патрулирование территорий и выполнение профильных работ.

В церемонии передачи приняли участие руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Алексей Ларькин поблагодарил губернатора и правительство региона за системную поддержку при обновлении автопарка. По его словам, это позволило укрепить материально-техническую базу и увеличить объем лесохозяйственных мероприятий, выполняемых собственными силами.

«На сегодняшний день уже закуплено 96 единиц техники и оборудования, в том числе 28 единиц лесопожарной, 27 — лесохозяйственной и 41 — лесопатрульной. Оставшаяся будет введена в эксплуатацию до конца мая», — сказал он.

Он добавил, что всего в 2026 году в рамках планового обновления специализированного автопарка планируется приобрести 124 единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.