В Подмосковье до 1 ноября продлили прием заявок на конкурс «Юный архивист»

Прием заявок на конкурс юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» в Подмосковье продлен до 1 ноября 2026 года. Участвовать могут школьники и студенты колледжей и вузов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс «Юный архивист» проводится в Московской области с 2014 года. Его цель — воспитание патриотизма, формирование чувства гордости за Родину и любви к стране у молодого поколения.

Работы принимаются в электронном виде. Для участия необходимо направить анкету по электронной почте. Форма заявки и требования к участникам размещены на сайте министерства.

Материалы можно отправить на адрес: mguits_juniorarkh@mosreg.ru. Конкурс проходит в несколько этапов: сначала отбираются заявки, затем работы оценивает жюри, после чего подводятся итоги.

Информацию о ходе проведения и результатах конкурса будут публиковать на сайте министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев.