В Подмосковье число предпрофессиональных ИТ-классов выросло почти на 60%

«Среди старшеклассников мы видим большой интерес, поэтому в этом учебном году количество предпрофессиональных ИТ-классов увеличилось почти на 60%. Отмечу, что сегодня в более чем 200 классах учатся свыше 7 тысяч детей региона», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Помимо обучения в школе, ученики ИТ-классов принимают участие в проектной деятельности и посещают экскурсии на базе вузов. В числе партнеров — Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Российский технологический университет МИРЭА, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский технический университет связи и информатики, Университет «Дубна», Московский авиационный институт и другие.

По данным за 2025 год в Московской области выпускники ИТ-классов сдали ЕГЭ по информатике и математике на 9 баллов выше, чем в среднем школьники по стране. Также они продемонстрировали наиболее высокий процент поступления на бюджет среди одиннадцатиклассников — 94%.

В школах Подмосковья проходит комплексная профориентация, которая охватывает и профессии в сфере ИТ. В течение года для школьников с 6 по 11 класс прошло более 680 мероприятий — экскурсий, мастер-классов и встреч с представителями индустрии информационных технологий. Они охватили свыше 20 тысяч ребят. Кроме того, за это время состоялось более 400 профессиональных проб по профессиям ИТ-сферы на площадках средних и высших учебных заведений, которые привлекли свыше 6 тысяч школьников.

Школьники в Московской области разрабатывают собственные проекты на базе искусственного интеллекта. Например, Алексей Качаев, ученик 11 класса школы № 3 в Чехове, разработал проект геймификация кибербезопасности с использованием искусственного интеллекта и создал игру на платформе Unity. А Тимофей Семенов, ученик гимназии № 8 городского округа Коломна, создал часы на газоразрядных лампах с искусственным интеллектом. Они сделаны из ламп ИН-14, использовавшихся в 20-м веке. Искусственный интеллект в этом устройстве помогает управлять процессом нагрева нити в лампах и адаптировать работу под предпочтения пользователя.

В системе дополнительного образования Подмосковья насчитывается более 4 тысяч технических программ, по ним занимаются более 100 тысяч детей. В них ребята изучают робототехнику, трехмерное моделирование, программирование, интеллектуальные системы и многое другое. Также в регионе открыты пять «ИТ-кубов» в Клину, Подольске, Электростали, Химках, Ленинском г. о., пять «Кванториумов» в Балашихе, Дмитрове, Королеве, Одинцово и Красногорске, а также «Изобретариум» в Реутове.

Георгий Вершинин, ученик 11 класса Гимназии № 17 города Королев два года занимается в школьном кружке дополнительного образования «Искусственный интеллект». Он разработал телеграмм-бот «Вершинин ФактЧек» для проверки фактов из интернета с использованием искусственного интеллекта.

«Разработанный проект может быть полезен для обучения, решения спорных вопросов, а обычные пользователи могут использовать чат-бот в повседневной жизни в случае необходимости проверки каких-либо фактов на достоверность. Бот написан на Python, при ответе на запрос он подтверждает или опровергает факт, а также дает дополнительную информацию по вопросу. Кроме того, есть возможность посмотреть источники, откуда взята информация», — отметил ученик гимназии № 17 города Королев Георгий Вершинин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что школы региона оснащают новым оборудованием и современной техникой для образовательного процесса детей.

«Со своей стороны мы стараемся еще оснащать школы современным оборудованием. Потому что, когда стены новые, важна еще и хорошая техника. Также мы благоустраиваем территории, делаем спортплощадки, воркаут-зоны», – подчеркнул губернатор.