В Подмосковье число безработных снизилось на 2 тыс с января

«Этого удалось достичь благодаря реализации целого комплекса мер поддержки населения в сфере занятости. Только с начала года количество безработных в регионе снизилось на 2 тысячи», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области реализуется комплекс дополнительных мер социальной поддержки, направленных на обеспечение занятости, такие как: материальная поддержка в период временного трудоустройства, содействие началу предпринимательства, а также бесплатное обучение мам, пап, опекунов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, неработающих мам дошкольников. Также обучение могут пройти предпенсионеры, инвалиды, безработные граждане, граждане, ищущие работу, и жители, находящиеся под риском увольнения.

В ведомстве уточнили, что в центре занятости населения зарегистрированы в качестве безработного чуть больше 7 тысяч жителей, в то время как на начало года эта цифра составляла 9 тысяч человек.

Подобрать вакансию с учетом пожеланий, опыта и квалификации можно на портале «Работа в России», где размещено более 80 тысяч предложений о работе в различных сферах деятельности для соискателей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.