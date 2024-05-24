сегодня в 13:14

В Подмосковье будут производить деревообрабатывающее оборудование

Компании «Возрождение» одобрена передача земельного участка по региональной программе «Земля за 1 рубль». На полученном в г. о. Бронницы участке инвестор запустит импортозамещающее предприятие по производству деревообрабатывающего оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект компании «Возрождение» составят 92 млн рублей. На новом заводе создадут 30 рабочих мест. Мощности предприятия составят 100 единиц деревообрабатывающего оборудования в год. Производство планируется запустить в конце 2026 года, на полную мощность завод выйдет к 2028 году», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Деревообрабатывающее оборудование компании «Возрождение» заменит продукцию иностранных компаний, ушедших с российского рынка.

«На земельном участке площадью 1,8 гектаров компания планирует построить два производственных здания общей площадью 3200 кв. метров, на территории которых будут изготавливать импортозамещающие деревообрабатывающие станки, необходимые российской промышленности», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.