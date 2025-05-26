В Подмосковье более 600 тыс человек выбрали нужные им зоны для благоустройства

В Московской области продолжается онлайн-голосование за выбор объектов для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Свыше 600 тыс. человек уже решили, какие общественные пространства требуют обновления в первую очередь. Об этом сообщают пресс-службы министерств благоустройства, информации и молодежной политики Московской области.

«Пятый год мы проводим голосование по выбору объектов для благоустройства, чтобы повысить уровень комфорта во всем регионе и привлечь жителей к решению вопросов развития городской среды. Важно, что люди участвуют в голосовании, так как это гарантирует, что мы сделаем то, что действительно нужно. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 округах. За прошедший месяц более 600 тысяч человек приняли участие в голосовании», — рассказал зампред правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Среди наиболее активных муниципалитетов выделяются Пушкинский округ, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки и Реутов. Жители голосуют за разнообразные проекты: от модернизации детских площадок и создания скейт-парков до комплексной реконструкции городских площадей.

В Подольске лидером голосования стал Славянский бульвар, набравший более 25 тыс. голосов. Красковский карьер в Люберцах поддержали около 24 тыс. человек. Городской парк «Дубки» в Химках занимает третье место с 18,5 тыс. голосов. Территория между улицей Талсинской и Молодежной набережной в Щелкове также пользуется популярностью, собрав 17,5 тыс. голосов.

В Раменском округе наибольшую поддержку получила набережная озера Пионер — почти 14 тыс. голосов. В Домодедове лидирует сквер у Востряковского городского Дома культуры — 13,7 тыс. голосов, а в Богородском округе самым популярным объектом стал парк «Волхонка» — около 12 тыс. голосов.

Помощь в голосовании оказывают волонтеры. Добровольцы ежедневно работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах. Активисты рассказывают о проекте, объясняют правила голосования и помогают при необходимости определиться с понравившейся территорией.

«Волонтеры Подмосковья активно работают на 288 специальных точках и делают все, чтобы как можно больше жителей Московской области смогли принять участие в проекте и отдать голос за важный для них объект. Активисты предлагают помощь в общественных местах и на крупных городских событиях — на сегодняшний день ребята привлекли к голосованию почти 150 тысяч человек», — отметила министр информации и молодежной политики Екатерина Швелидзе.

Любой житель Подмосковья старше 14 лет может принять участие в голосовании. Для этого необходимо до 12 июня включительно выбрать понравившийся проект на сайте госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.