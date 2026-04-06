В Подмосковье более 3 тыс родителей посетили собрание по профориентации

Единое региональное родительское собрание «Выбор профессии — выбор будущего» прошло 3 апреля в колледжах и вузах Подмосковья для семей учеников 9–11 классов с инвалидностью и ОВЗ. Участниками встречи стали более трех тысяч родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие организовали для родителей школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В колледжах и вузах региона им представили возможности инклюзивного профессионального образования и рассказали о доступных специальностях и профессиях.

Участники получили информацию об условиях обучения и правилах поступления. Специалисты разъяснили, какие программы действуют в Подмосковье и какие меры поддержки предусмотрены для студентов с особыми образовательными потребностями.

Особое внимание уделили индивидуальному сопровождению. Специалисты провели персональные консультации и ответили на вопросы о доступности образовательной среды, психолого-педагогической поддержке и адаптации студентов в системе инклюзивного профессионального образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.