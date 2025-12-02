В Подмосковье более 23 тыс га земли обработают от борщевика в 2026 году

Ежегодно в весенне-летний период Московская область проводит масштабные работы по обработке территорий от борщевика Сосновского, чтобы не допустить дальнейшего распространения растения. Из-за его способности сохранять вегетацию и адаптироваться к суровым условиям участки требуют многократного воздействия в течение сезона. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве сообщили, что в 2026 году в регионе обработают более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли. Работы организуют в 2 этапа: с мая по июнь и затем повторно с конца июня до начала осени. Основным методом обработки остается химический, однако все шире применяются инновационные подходы, включая использование специальных дронов, которые распыляют состав с воздуха. Это позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные участки и повышает результативность мероприятий.

Главной задачей остается не допускать распространение борщевика, в том числе на сельскохозяйственные земли. Для усиления контроля в этом году внедрен ряд цифровых решений: система фиксации геокоординат на фотографиях для подтверждения выполненных работ, а также единая горячая линия с голосовым помощником с искусственным интеллектом, куда жители могут сообщать об очагах произрастания на муниципальных территориях. Она останется доступной по телефонам: +7 (800) 550-65-22 и +7 (495) 668-01-25. При этом в случае, если сорняк растет на частной территории — удалить его необходимо собственнику участка. Всего в 2025 году в Подмосковье обработали более 23,6 тысячи гектаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.