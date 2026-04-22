В Подмосковье аттестовали более 26 тысяч педагогов

Итоги работы аттестационных комиссий за 2025–2026 учебный год подвели в Подмосковье. Более 26 тысяч учителей подтвердили квалификацию, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В регионе прошло 12 заседаний аттестационных комиссий. Высшую квалификационную категорию получили почти 19 тысяч педагогов, первую — более 7 тысяч человек. Звание «педагог-наставник» присвоено 121 специалисту, «педагог-методист» — 56.

Процедура аттестации стала удобнее: свыше 90% заявлений подаются онлайн через региональный портал госуслуг. В ведомстве отмечают рост профессиональной активности учителей и совершенствование нормативной базы.

«Мы видим позитивные изменения в системе образования: вдвое выросло число заявлений на присвоение категорий "педагог-наставник" и "педагог-методист". Благодаря качественной подготовке учителей и поддержке на местах количество отозванных заявлений снизилось на 2%. Также на 18% увеличилась доля педагогов, проходящих аттестацию без экспертизы профессиональной деятельности — это стало возможным благодаря обновлению нормативной базы», — отметила министр образования региона Ингрид Пильдес.

По итогам года в министерстве подчеркнули, что цифровизация процедур и обновление механизмов оценки создают основу для дальнейшего развития педагогического сообщества и повышения качества образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.